Україна не розриватиме економічні зв'язки з Білоруссю, – Арестович





Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Єuroradio,



"Білорусь дає суттєві, критично необхідні для нас ресурси, ті ж дизпаливо, електрику тощо. Поки що ми не готові до розриву цих зв'язків", - зазначив він.



Арестович запевнив, що економічні зв'язки Білорусі та України зберігатимуться, зокрема й шляхом ведення командою Володимира Зеленського обережної політики щодо Білорусі.



"Будь-який необережний крок на білоруському напрямку кидає Лукашенка в обійми Росії", - уточнив Арестович.



Саме така політика України щодо Білорусі, за припущенням Арестовича, і стала причиною того, що досі не відбулася зустріч лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської та українського президента.



Нагадаємо, Лукашенко, який допомагає Путіну бомбити Україну, закликав сусідів «жити дружно».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київ найближчим часом не готовий до розриву економічних зв'язків із Білоруссю.Про це заявив радник голови Офісу президента Українив ефірі Єuroradio, цитує "Інтерфакс-Україна"."Білорусь дає суттєві, критично необхідні для нас ресурси, ті ж дизпаливо, електрику тощо. Поки що ми не готові до розриву цих зв'язків", - зазначив він.Арестович запевнив, що економічні зв'язки Білорусі та України зберігатимуться, зокрема й шляхом ведення командою Володимира Зеленського обережної політики щодо Білорусі."Будь-який необережний крок на білоруському напрямку кидає Лукашенка в обійми Росії", - уточнив Арестович.Саме така політика України щодо Білорусі, за припущенням Арестовича, і стала причиною того, що досі не відбулася зустріч лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської та українського президента.Нагадаємо,

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