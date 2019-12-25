Лукашенко, який допомагає Путіну бомбити Україну, закликав сусідів «жити дружно»

Олександр Лукашенко, який дозволяє з території своєї країни запускати російські ракети по Україні, закликав сусідні країни «жити дружно».



Про це він сказав у своєму великодньому



«Перебуваючи у цьому затишному, моєму улюбленому храмі, хотів би звернутися не лише до білорусів. Але насамперед до наших сусідів. Давайте берегти світ. Це зараз так актуально...



Давайте жити дружно. Хотів би попросити своїх колег-політиків: давайте не створюватимемо нашим людям проблем, їх і зараз вистачає. Ви подивіться, що відбувається із сусідніми Литвою та Латвією, поляками.



Я про Україну в цьому випадку вже не говорю. Вони були такі щасливі, веселі. Жили у заможному світі, у них все було. Де вони сьогодні? Вони стоять уздовж кордону та просять нас, щоб ми їх пропустили до Білорусі. Хоча б гречаної крупи купити. Гаразд крупи – солі немає, солі просять у нас», – сказав Лукашенко.



Зауважимо, що Лукашенко з першої хвилини бере участь у війні. З Білорусі чи не щодня летять ракети. Також Лукашенко неодноразово закликав Зеленського здатися та хотів брати участь у «переговорах» між Україною та Росією.



Також наголошуємо, що дефіциту товарів в Україні, про який каже Лукашенко, немає.



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