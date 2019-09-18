У Луцьку 81-річна переселенка допомагає захисникам України. ВІДЕО
Сьогодні, 13:31
Олександра Носенко народилася в часи Другої Світової. І тепер у віці 81 року їй вдруге за життя довелося рятуватися від війни.
Літня пані була вимушена втекти з Києва до Луцька, де тепер живе із донькою. Її історію розповів ресурс ШоТам.
Аби пришвидшити перемогу, Олександра зайнялась волонтерством. Разом із кухарями вона готує солодощі для захисників, а також чистить овочі та загортає кекси.
«Смак несмачних страв у Другу Світову пам’ятаю досі. Хочеться, щоб цього більше ніхто ніколи не відчував», – Олександра Носенко, переселенка.
На Волині пані Олександра захопилася садівництвом. Мріє повернутися до Києва та працювати на городі.
«Назло ворогам поїду і буду садити города!», – каже жінка.
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Літня пані була вимушена втекти з Києва до Луцька, де тепер живе із донькою. Її історію розповів ресурс ШоТам.
Аби пришвидшити перемогу, Олександра зайнялась волонтерством. Разом із кухарями вона готує солодощі для захисників, а також чистить овочі та загортає кекси.
«Смак несмачних страв у Другу Світову пам’ятаю досі. Хочеться, щоб цього більше ніхто ніколи не відчував», – Олександра Носенко, переселенка.
На Волині пані Олександра захопилася садівництвом. Мріє повернутися до Києва та працювати на городі.
«Назло ворогам поїду і буду садити города!», – каже жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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