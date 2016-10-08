Швейцарія заборонила Німеччині постачати свої боєприпаси в Україну

Швейцарія заборонила Німеччині постачати свої боєприпаси в Україну
Швейцарія заборонила Німеччині реекспорт боєприпасів свого виробництва для бойових машин піхоти Marder. Їх повинні були відправити в Україну.

Про це повідомляє газета SonntagsZeitung, передає Уніан.

Спікер Державного секретаріату Швейцарії з питань економіки повідомив, що Німеччина направила два запити про передачу Україні боєприпасів, які були зроблені у Швейцарії. Відзначається, що запити відхилили, тому що країна зберігає нейтралітет.

Відповідна інформація з'явилася на тлі неоднозначної позиції канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання важкого озброєння Україні, за що його критикують.

Раніше Міноборони Німеччини викреслило все важке озброєння зі списку військової допомоги Україні. Зокрема, з нього зникли танки Leopard, БТР Puma і Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким чином, список, поданий Україною Німеччини з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, скоротився з 48 до 24 сторінок.

Через відмову постачати Україні важке озброєння Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Зокрема, невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.

Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчим часом Німеччина відправить Україні протитанкові засоби, міни та артилерійські боєприпаси. Також країна планує брати участь у зміцненні її обороноздатності західними озброєннями.


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Теги: Німеччина, зброя, постачання
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