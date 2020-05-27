У великодній ранок окупанти вбили двох дітей на Донеччині
Сьогодні, 12:47
В Очеретинській громаді Донецької області внаслідок ворожого обстрілу загинули дівчата 5 і 14 років.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
"Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули.
За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", - сказав Кириленко.
Кириленко звернувся до земляків, які ще легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян.
Він вкотре закликав їх евакуюватися з прифронтової зони, берегти життя - своє і своїх дітей.
"Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним – вижити", - висловився керівник ОВА.
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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
"Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули.
За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", - сказав Кириленко.
Кириленко звернувся до земляків, які ще легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян.
Він вкотре закликав їх евакуюватися з прифронтової зони, берегти життя - своє і своїх дітей.
"Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним – вижити", - висловився керівник ОВА.
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