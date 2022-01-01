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Через атаки на «Азовсталь» Київ вимагає спецпереговори з Москвою

Через атаки на «Азовсталь» Київ вимагає спецпереговори з Москвою
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що російські війська без упину атакують маріупольський завод "Азовсталь", в підземеллях якого перебувають українські захисники та мирні жителі, – він пропонує РФ спеціальні переговори.

Про це повідомив Михайло Подоляк у Telegram.

"Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму.

Хто там віддав наказ "не штурмувати"? Пропоную РФ подумати про залишки репутації".

За словами Подоляка, для порятунку репутації РФ необхідні три "маріупольські кроки":

- Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.
- Негайно дати гумкоридор для цивільних.
- Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.

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Теги: спецпереговори, АЗовсталь
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