Через атаки на «Азовсталь» Київ вимагає спецпереговори з Москвою

Михайло Подоляк заявляє, що російські війська без упину атакують маріупольський завод "Азовсталь", в підземеллях якого перебувають українські захисники та мирні жителі, – він пропонує РФ спеціальні переговори.



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"Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму.



Хто там віддав наказ "не штурмувати"? Пропоную РФ подумати про залишки репутації".



За словами Подоляка, для порятунку репутації РФ необхідні три "маріупольські кроки":



- Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.

- Негайно дати гумкоридор для цивільних.

- Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник голови Офісу президента Українизаявляє, що російські війська без упину атакують маріупольський завод "Азовсталь", в підземеллях якого перебувають українські захисники та мирні жителі, – він пропонує РФ спеціальні переговори.Про це повідомив Михайло Подоляк у Telegram."Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму.Хто там віддав наказ "не штурмувати"? Пропоную РФ подумати про залишки репутації".За словами Подоляка, для порятунку репутації РФ необхідні три "маріупольські кроки":- Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.- Негайно дати гумкоридор для цивільних.- Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.

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