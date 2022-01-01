Росія вбила в Україні вже 213 дітей





Про це інформують в Офісі Генпрокурора.



Найбільше дітей постраждало на Донеччині – аж 122 дитини. Далі йдуть такі області:



Київська – 114.

Харківська – 91.

Чернігівська – 66.

Херсонська – 44.

Миколаївська – 43.

Луганська – 37.

Запорізька – 27.

Сумська – 17.

Київ – 16.

Житомирська – 15.



Додамо, 23 квітня російська ракета влучила у житловий будинок в Одесі.







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