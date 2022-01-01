Росія вбила в Україні вже 213 дітей
Сьогодні, 10:30
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули вже 213 дітей. Поранених ще більше – аж 389.
Про це інформують в Офісі Генпрокурора.
Найбільше дітей постраждало на Донеччині – аж 122 дитини. Далі йдуть такі області:
Київська – 114.
Харківська – 91.
Чернігівська – 66.
Херсонська – 44.
Миколаївська – 43.
Луганська – 37.
Запорізька – 27.
Сумська – 17.
Київ – 16.
Житомирська – 15.
Додамо, 23 квітня російська ракета влучила у житловий будинок в Одесі. Загинуло 8 людей, серед яких мама та тримісячне немовля.
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Про це інформують в Офісі Генпрокурора.
Найбільше дітей постраждало на Донеччині – аж 122 дитини. Далі йдуть такі області:
Київська – 114.
Харківська – 91.
Чернігівська – 66.
Херсонська – 44.
Миколаївська – 43.
Луганська – 37.
Запорізька – 27.
Сумська – 17.
Київ – 16.
Житомирська – 15.
Додамо, 23 квітня російська ракета влучила у житловий будинок в Одесі. Загинуло 8 людей, серед яких мама та тримісячне немовля.
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