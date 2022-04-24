У Великодню ніч Росія обстрілювала українські міста: ситуація в областях





Про це свідчать дані голів областей станом на 8-му ранку 24 квітня, пише

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.



Проте у кількох областях навіть у Великодню ніч було чутно вибухи, тривали ворожі обстріли.



На Дніпропетровщині – три "прильоти" у Павлоградському районі по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству. Наслідки та деталі з’ясовуються. Наразі є інформація про одного загиблого.



Харків: вночі були обстріли, у Слобідському та Київському районах троє постраждалих.



По Харківській області протягом доби тривали обстріли окупантів у Чугуївському та Дергачівському районах.



Луганщина: обстріли. Найгарячіші населені пункти – Гірське, Золоте та Лисичанськ. Вісім загиблих, двоє поранених, руйнування щонайменше сімох будинків та відділу поліції.



Донеччина: поліція повідомляє, що за великодню ніч по області без порушень комендантської години.



Активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Авдіївка – авіаудари, касетні снаряди. Мар'їнка, Новомихайлівка – бої.



Маріуполь: чекають на зелений коридор.



Херсонщина: ситуація напружена. Росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей.



Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи.



Миколаївська область: обстріли міста та населених пунктів області. Попередньо без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 24 квітня російські війська продовжували обстрілювати Харків і Миколаїв із їхніми областями, тривали бої у Донецькій області, обстріли в Луганській та Херсонській областях.Про це свідчать дані голів областей станом на 8-му ранку 24 квітня, пише "Українська правда".

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.Проте у кількох областях навіть у Великодню ніч було чутно вибухи, тривали ворожі обстріли.На Дніпропетровщині – три "прильоти" у Павлоградському районі по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству. Наслідки та деталі з’ясовуються. Наразі є інформація про одного загиблого.вночі були обстріли, у Слобідському та Київському районах троє постраждалих.По Харківській області протягом доби тривали обстріли окупантів у Чугуївському та Дергачівському районах.обстріли. Найгарячіші населені пункти – Гірське, Золоте та Лисичанськ. Вісім загиблих, двоє поранених, руйнування щонайменше сімох будинків та відділу поліції.поліція повідомляє, що за великодню ніч по області без порушень комендантської години.Активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Авдіївка – авіаудари, касетні снаряди. Мар'їнка, Новомихайлівка – бої.чекають на зелений коридор.ситуація напружена. Росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей.– на межі гуманітарної катастрофи.: обстріли міста та населених пунктів області. Попередньо без постраждалих.

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