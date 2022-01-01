 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий

Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий
Російська армія завдала ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області, поцілили у залізничну інфраструктуру та у промисловий об'єкт, загинула людина.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.

"У нас три нічні "прильоти" – у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік.

Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.

Дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило", - сказав Резніченко.
Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, обстріли, Дніпропетровщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Великодню ніч Росія обстрілювала українські міста: ситуація в областях
Сьогодні, 09:59
ЗСУ ліквідували 21 800 російських військових: втрати окупантів
Сьогодні, 09:41
ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області
Сьогодні, 09:20
Поралися на городі: внаслідок обстрілу на Запоріжжі загинули 3 людини
Сьогодні, 08:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Великодню ніч Росія обстрілювала українські міста: ситуація в областях
Сьогодні, 09:59
ЗСУ ліквідували 21 800 російських військових: втрати окупантів
Сьогодні, 09:41
Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий
Сьогодні, 09:26
ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області
Сьогодні, 09:20
Поралися на городі: внаслідок обстрілу на Запоріжжі загинули 3 людини
Сьогодні, 08:50
Схожі новини
У Великодню ніч Росія обстрілювала українські міста: ситуація в областях У Великодню ніч Росія обстрілювала українські міста: ситуація в областях
Сьогодні, 09:59
Росія завдала 7 ракетних ударів по Дніпропетровщині Росія завдала 7 ракетних ударів по Дніпропетровщині
10 квітень, 09:38
Від початку війни Росія обстріляла 274 лікарні в Україні Від початку війни Росія обстріляла 274 лікарні в Україні
02 квітень, 02:19
На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинуло 7 жителів: яка ситуація у всіх областях України На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинуло 7 жителів: яка ситуація у всіх областях України
01 квітень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Великодню ніч Росія обстрілювала українські міста: ситуація в областях
Сьогодні, 09:59
 0
ЗСУ ліквідували 21 800 російських військових: втрати окупантів
Сьогодні, 09:41
 0
Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий
Сьогодні, 09:26
 0
ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області
Сьогодні, 09:20
 0
Поралися на городі: внаслідок обстрілу на Запоріжжі загинули 3 людини
Сьогодні, 08:50
 0
Медіа
відео
1/8