Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий





Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.



"У нас три нічні "прильоти" – у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік.



Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.



Дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило", - сказав Резніченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія завдала ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області, поцілили у залізничну інфраструктуру та у промисловий об'єкт, загинула людина.Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА (ОВА)"У нас три нічні "прильоти" – у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік.Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.Дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило", - сказав Резніченко.

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