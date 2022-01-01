Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий
Сьогодні, 09:26
Російська армія завдала ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області, поцілили у залізничну інфраструктуру та у промисловий об'єкт, загинула людина.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.
"У нас три нічні "прильоти" – у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік.
Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.
Дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило", - сказав Резніченко.
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Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.
"У нас три нічні "прильоти" – у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік.
Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.
Дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило", - сказав Резніченко.
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Сьогодні, 09:26
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