ЗСУ ліквідували 21 800 російських військових: втрати окупантів





Про це інформує Генштаб у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 21800 осіб

- танків ‒ 873 од,

- бойових броньованих машин ‒ 2238 од,

- артилерійських систем – 408 од,

- РСЗВ - 147 од,

- засоби ППО - 69 од,

- літаків – 179 од,

- гелікоптерів – 154 од,

- автомобільної техніки - 1557 од,

- кораблі /катери - 8 од,

- цистерн з ПММ - 76,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191.

- Спеціальна техніка - 28.

- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 60 діб війни ЗСУ знищили близько 21800 російських військових та 873 танки.Про це інформує Генштаб у Фейсбук Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:- особового складу - близько 21800 осіб- танків ‒ 873 од,- бойових броньованих машин ‒ 2238 од,- артилерійських систем – 408 од,- РСЗВ - 147 од,- засоби ППО - 69 од,- літаків – 179 од,- гелікоптерів – 154 од,- автомобільної техніки - 1557 од,- кораблі /катери - 8 од,- цистерн з ПММ - 76,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191.- Спеціальна техніка - 28.- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані уточнюються.

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