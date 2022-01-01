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ЗСУ ліквідували 21 800 російських військових: втрати окупантів

ЗСУ ліквідували 21 800 російських військових: втрати окупантів
За 60 діб війни ЗСУ знищили близько 21800 російських військових та 873 танки.

Про це інформує Генштаб у Фейсбук.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 21800 осіб
- танків ‒ 873 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2238 од,
- артилерійських систем – 408 од,
- РСЗВ - 147 од,
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 179 од,
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1557 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191.
- Спеціальна техніка - 28.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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