ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області





Про це Оперативне командування «Південь» повідомляє у



Зазначається, що на Херсонщині напередодні фейкового «референдуму» ворог намагався активізуватися.



Спроби противника провести штурмові дії в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися невдалими. Атаки ворога відбито з нанесенням вогневого ураження артилерією.



«Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонської області», – йдеться в повідомленні.



Українські підрозділи в районі Киселівки завдали вогневого ураження по живій силі та техніці, яка готувалася до наступу. Ворог зазнав значних втрат та відійшов у бік Чорнобаївки.



Загальні втрати росіян становлять: 74 військових і 13 одиниць техніки, серед яких два танки, система реактивного залпового вогню, шість одиниць броньованої та інженерної техніки, чотири БПЛА-розвідники.



В ОК «Південь» також нагадали, що 23 квітня по Одесі було завдано ракетного удару з літаків стратегічної авіації РФ ТУ-95.



Три з восьми ракет збили сили протиповітряної оборони. Решта влучили в об’єкти інфраструктури міста, серед яких – багатоповерховий житловий будинок та кладовище.



Станом на зараз відомо про загибель восьми осіб, серед яких одна дитина, постраждали 18 людей.



У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу «Калібр». Блокуючи судноплавство, проводячи викриття надводної обстановки та повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України, додали в ОК «Південь».



Після 22.00 сталася ще одна ракетна атака на Одещину з моря. Ворожі ракети, випущені в напрямку порту «Південний», збили сили ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України відновили контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонської області.Про це Оперативне командування «Південь» повідомляє у Фейсбуці Зазначається, що на Херсонщині напередодні фейкового «референдуму» ворог намагався активізуватися.Спроби противника провести штурмові дії в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися невдалими. Атаки ворога відбито з нанесенням вогневого ураження артилерією.«Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонської області», – йдеться в повідомленні.Українські підрозділи в районі Киселівки завдали вогневого ураження по живій силі та техніці, яка готувалася до наступу. Ворог зазнав значних втрат та відійшов у бік Чорнобаївки.Загальні втрати росіян становлять: 74 військових і 13 одиниць техніки, серед яких два танки, система реактивного залпового вогню, шість одиниць броньованої та інженерної техніки, чотири БПЛА-розвідники.В ОК «Південь» також нагадали, що 23 квітня по Одесі було завдано ракетного удару з літаків стратегічної авіації РФ ТУ-95.Три з восьми ракет збили сили протиповітряної оборони. Решта влучили в об’єкти інфраструктури міста, серед яких – багатоповерховий житловий будинок та кладовище.Станом на зараз відомо про загибель восьми осіб, серед яких одна дитина, постраждали 18 людей.У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу «Калібр». Блокуючи судноплавство, проводячи викриття надводної обстановки та повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України, додали в ОК «Південь».Після 22.00 сталася ще одна ракетна атака на Одещину з моря. Ворожі ракети, випущені в напрямку порту «Південний», збили сили ППО.

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