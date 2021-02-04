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Поралися на городі: внаслідок обстрілу на Запоріжжі загинули 3 людини

Поралися на городі: внаслідок обстрілу на Запоріжжі загинули 3 людини
Унаслідок артилерійського обстрілу ворога поблизу Запоріжжя загинули троє цивільних.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Зазначається, що у той час мирні мешканці просто порались у городі.

Близько 14:00 23 квітня окупанти завдали артилерійського удару по селищу Кам'янське Василівського району, що на Запоріжжі. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні.

"Унаслідок артилерійського обстрілу Росії загинули троє мирних жителів. Вони у той час поралися на городі", – повідомили у Запорізькій ОВА.

Крім цього, того ж дня стало відомо про ворожий обстріл "Градами" та артилерією селища міського типу Залізничне та села Староукраїнка Гуляйпільської територіальної громади. Унаслідок вогню окупантів було пошкоджено загалом 8 будинків.


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Теги: артилерійський обстріл, Запоріжжя, загиблі
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