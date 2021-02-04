Поралися на городі: внаслідок обстрілу на Запоріжжі загинули 3 людини





Про це



Зазначається, що у той час мирні мешканці просто порались у городі.



Близько 14:00 23 квітня окупанти завдали артилерійського удару по селищу Кам'янське Василівського району, що на Запоріжжі. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні.



"Унаслідок артилерійського обстрілу Росії загинули троє мирних жителів. Вони у той час поралися на городі", – повідомили у Запорізькій ОВА.



Крім цього, того ж дня стало відомо про ворожий обстріл "Градами" та артилерією селища міського типу Залізничне та села Староукраїнка Гуляйпільської територіальної громади. Унаслідок вогню окупантів було пошкоджено загалом 8 будинків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок артилерійського обстрілу ворога поблизу Запоріжжя загинули троє цивільних.Про це повідомили у Запорізькій ОВА.Зазначається, що у той час мирні мешканці просто порались у городі.Близько 14:00 23 квітня окупанти завдали артилерійського удару по селищу Кам'янське Василівського району, що на Запоріжжі. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні."Унаслідок артилерійського обстрілу Росії загинули троє мирних жителів. Вони у той час поралися на городі", – повідомили у Запорізькій ОВА.Крім цього, того ж дня стало відомо про ворожий обстріл "Градами" та артилерією селища міського типу Залізничне та села Староукраїнка Гуляйпільської територіальної громади. Унаслідок вогню окупантів було пошкоджено загалом 8 будинків.

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