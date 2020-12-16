«Просимо Бога, щоб здійснилася велика мрія»: Зеленський привітав українців з Великоднем. ВІДЕО

Сьогодні, 24 квітня, віряни відзначають світле свято Воскресіння Христового. До українців з привітанням у такий непростий час звернувся президентіз Софійського собору у Києві."Сьогодні ми всі віримо у нову перемогу України і всі ми впевнені, що нас не знищить жодна орда і жодна нечисть. Ми подолаємо темні часи і у цей світлий день я і більшість з нас не у світлому одягу, але ми боримось за світлу ідею на світлій стороні. На нашому боці правда, люди, Господь.Останні два місяці ми молимося всі, і Воскресіння Христове, що символізує велику перемогу життя над смертю, кожен з нас просить у Господа одного і промовляє до неба однакові слова: великої і єдиної молитви", - сказав Зеленський.Він помолився Богу за усіх захисників України, волонтерів, людей, матерів наших воїнів та попросив берегти усіх українців, дати дітям їхню юність, а дідусям і бабусям можливість побачити відновлену Україну."Ми віримо, Боже, що під час свого суду ти не забудеш їх усіх, всіх тих, хто забув усі твої заповіді. Не забудеш про Бучу, Ірпінь, Бородянку, Гостомель, усіх, хто пережив звірячі злочини. Дай їм і всій нашій землі людського щастя. Не забудеш про Чернігів, Харків, Херсон, Суми, Ізюм, Краматорськ, Волноваху, Попасне, всі інші міста та села, які чують моторошні вибухи. Дай нам усім почути салют перемоги. Не забудеш про Маріуполь та його героїчних захисників. Можна знищити стіни, але не можна знищити фундамент, на якому тримається дух наших воїнів, дух усієї країни. Дай нам побачити щасливу картину миру. Збережи нас від розбрату і розколів, не дай нам втратити єдність, зміцни нашу волю і наш дух", - сказав президент.«На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася велика мрія. Це ще один Великий день – день, коли в Україні настане великий мир!» - резюмував президент.