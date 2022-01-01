Українців вивозять в Сибір, навіть у Владивосток – Зеленський

Росія продовжує підтримувати діяльність так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя.Про це повідомив президент Українипід час відеозвернення наприкінці доби 23 квітня."Хоча чесна назва для них насправді інша – це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу", – сказав Зеленський.Він додав, що українців із цих таборів – тих, хто вижив, – відправляють далі на окуповану територію і в Росію."Зафіксовані факти депортації наших громадян у російську глибинку, в Сибір, навіть у Владивосток. Депортують, зокрема, дітей, сподіваючись, що вони забудуть, де їхній дім, звідки вони. А вони з України", – висловився президент.