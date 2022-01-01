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Українців вивозять в Сибір, навіть у Владивосток – Зеленський

Українців вивозять в Сибір, навіть у Владивосток – Зеленський
Росія продовжує підтримувати діяльність так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення наприкінці доби 23 квітня.

"Хоча чесна назва для них насправді інша – це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу", – сказав Зеленський.

Він додав, що українців із цих таборів – тих, хто вижив, – відправляють далі на окуповану територію і в Росію.

"Зафіксовані факти депортації наших громадян у російську глибинку, в Сибір, навіть у Владивосток. Депортують, зокрема, дітей, сподіваючись, що вони забудуть, де їхній дім, звідки вони. А вони з України", – висловився президент.


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Теги: Володимир Зеленський, Сибір, Владивосток, депортація
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