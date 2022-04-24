У Мелітополі російські окупанти викрали консула Болгарії, – мер





Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, пише



"Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів. Щодо активістів, бізнесменів – у окупантів це суцільна практика, вони викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої. Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії", сказав Іван Федоров.



За його словами, у місті викрадають людей та намагаються мобілізувати в армію окупантів українців, котрі опинилися в окупації.



Водночас, за інформацією розвідки, місцеві партизани знищили майже сотню окупантів.

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