У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО





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Вогонь у Луцьк волонтери привезли з Донбасу о 18:00. Він він горить на площі перед собором, де люди освячували великодні кошики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 квітня на подвір'ї кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку горів вогонь єдності та єднання.Про це повідомили в інформаційній службі Волинської єпархії ПЦУ.Вогонь у Луцьк волонтери привезли з Донбасу о 18:00. Він він горить на площі перед собором, де люди освячували великодні кошики.

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