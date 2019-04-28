 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО

У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
23 квітня на подвір'ї кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку горів вогонь єдності та єднання.

Про це повідомили в інформаційній службі Волинської єпархії ПЦУ.

Вогонь у Луцьк волонтери привезли з Донбасу о 18:00. Він він горить на площі перед собором, де люди освячували великодні кошики.

У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вогонь, Луцьк, собор, Великдень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети
Сьогодні, 01:00
За добу українська ППО знищила аж 17 повітряних цілей Росії
Сьогодні, 00:30
На Донбасі ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів
Сьогодні, 00:15
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до восьми
23 квітень, 21:11
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
Сьогодні, 02:05
На Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети
Сьогодні, 01:00
За добу українська ППО знищила аж 17 повітряних цілей Росії
Сьогодні, 00:30
На Донбасі ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів
Сьогодні, 00:15
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Як освячуватимуть паску у Луцькому соборі Святої Трійці Як освячуватимуть паску у Луцькому соборі Святої Трійці
20 квітень, 10:35
Великодня ніч у кафедральному соборі Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ Великодня ніч у кафедральному соборі Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
28 квітень, 2019, 09:52
Оприлюднили розклад богослужінь у Свято-Троїцькому соборі Луцька на Великдень Оприлюднили розклад богослужінь у Свято-Троїцькому соборі Луцька на Великдень
21 квітень, 10:35
У Лесиному виші переселенці розмальовують писанки. ВІДЕО У Лесиному виші переселенці розмальовують писанки. ВІДЕО
12 квітень, 18:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
Сьогодні, 02:05
 0
На Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети
Сьогодні, 01:00
 0
За добу українська ППО знищила аж 17 повітряних цілей Росії
Сьогодні, 00:30
 0
На Донбасі ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів
Сьогодні, 00:15
 0
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8