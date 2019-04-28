У Луцьк привезли вогонь єдності та перемоги. ФОТО
Сьогодні, 02:05
23 квітня на подвір'ї кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку горів вогонь єдності та єднання.
Про це повідомили в інформаційній службі Волинської єпархії ПЦУ.
Вогонь у Луцьк волонтери привезли з Донбасу о 18:00. Він він горить на площі перед собором, де люди освячували великодні кошики.
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Про це повідомили в інформаційній службі Волинської єпархії ПЦУ.
Вогонь у Луцьк волонтери привезли з Донбасу о 18:00. Він він горить на площі перед собором, де люди освячували великодні кошики.
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