На Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети





Про це інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у повідомленні у



23 квітня 2022 hjre о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни Повітряних сил Збройних Сил України продовжують знищувати ворожі повітряні цілі. Ракети прямували у напрямку порту "Південний".Про це інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у повідомленні у Facebook 23 квітня 2022 hjre о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем.

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