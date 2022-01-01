На Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети
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Воїни Повітряних сил Збройних Сил України продовжують знищувати ворожі повітряні цілі. Ракети прямували у напрямку порту "Південний".
Про це інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у повідомленні у Facebook.
23 квітня 2022 hjre о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем.
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Про це інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у повідомленні у Facebook.
23 квітня 2022 hjre о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем.
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