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На Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети

На Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети
Воїни Повітряних сил Збройних Сил України продовжують знищувати ворожі повітряні цілі. Ракети прямували у напрямку порту "Південний".

Про це інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

23 квітня 2022 hjre о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем.


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Теги: збили ракети, Одещина, ППО
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