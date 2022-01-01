За добу українська ППО знищила аж 17 повітряних цілей Росії





Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на



"Минає 59 день визвольної війни проти російських окупантів. Як і решта, він видався непростим для українських захисників.



Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ. А протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі", - сказав Ігнат.



За підсумками доби 23 квітня уразили 17 повітряних цілей:



- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);



- 5 крилатих ракет;



- 9 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

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