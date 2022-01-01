За добу українська ППО знищила аж 17 повітряних цілей Росії
Сьогодні, 00:30
Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ 23 квітня уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три літаки та п’ять крилатих ракет.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на офіційній сторінці структури.
"Минає 59 день визвольної війни проти російських окупантів. Як і решта, він видався непростим для українських захисників.
Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ. А протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі", - сказав Ігнат.
За підсумками доби 23 квітня уразили 17 повітряних цілей:
- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
- 5 крилатих ракет;
- 9 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").
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Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на офіційній сторінці структури.
"Минає 59 день визвольної війни проти російських окупантів. Як і решта, він видався непростим для українських захисників.
Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ. А протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі", - сказав Ігнат.
За підсумками доби 23 квітня уразили 17 повітряних цілей:
- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
- 5 крилатих ракет;
- 9 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").
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