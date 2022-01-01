24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 24 квітня, християни східного та західного обрядів святкують Великдень. Цьогоріч в умовах воєнного стану та дії комендантської години вірян просять залишатися вдома і не відвідувати нічні богослужіння, а святити паски зранку або вдень.
Сьогодні відзначають день народження заслужена артистка України Алла Опейда, журналіст Володимир Хотимчук та колишній директор гімназії №14 міста Луцька Богдан Свереда.
Вітаємо іменинників та зичить їм здоров’я, радості, добра, упевненості в завтрашньому дні, достатку, вірних друзів, творчої наснаги.
У неділю, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир, Гонорій, Григорій, Фідель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні відзначають день народження заслужена артистка України Алла Опейда, журналіст Володимир Хотимчук та колишній директор гімназії №14 міста Луцька Богдан Свереда.
Вітаємо іменинників та зичить їм здоров’я, радості, добра, упевненості в завтрашньому дні, достатку, вірних друзів, творчої наснаги.
У неділю, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир, Гонорій, Григорій, Фідель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За добу українська ППО знищила аж 17 повітряних цілей Росії
Сьогодні, 00:30
На Донбасі ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів
Сьогодні, 00:15
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 23 квітня
23 квітень, 23:35
Прем'єр-міністр Італії приїде до Києва
23 квітень, 23:24
Медіа