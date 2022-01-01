24 квітня на Волині: гортаючи календар

24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 24 квітня, християни східного та західного обрядів святкують Великдень. Цьогоріч в умовах воєнного стану та дії комендантської години вірян просять залишатися вдома і не відвідувати нічні богослужіння, а святити паски зранку або вдень.

Сьогодні відзначають день народження заслужена артистка України Алла Опейда, журналіст Володимир Хотимчук та колишній директор гімназії №14 міста Луцька Богдан Свереда.

Вітаємо іменинників та зичить їм здоров’я, радості, добра, упевненості в завтрашньому дні, достатку, вірних друзів, творчої наснаги.

У неділю, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир, Гонорій, Григорій, Фідель.

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Теги: День народження, Луцьк
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