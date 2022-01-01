Прем'єр-міністр Італії приїде до Києва
23 квітень, 23:24
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі планує найближчим часом відвідати Київ.
Про це пише 24 канал.
Президент України Володимир Зеленський запевняє – тут посадовець побачить лише друзів та неймовірну вдячність за підтримку у боротьбі з росіянами.
За словами Володимира Зеленського, Італія вже активно допомагає Україні зброєю та на політичному рівні. Він вважає, що зустріч із Драгі ще більше зблизить наші країни.
У спілкуванні з журналістами Володимир Зеленський запевнив – тепла зустріч для італійського прем'єра гарантована.
"Ми чекаємо Драгі в Україні, він побачить підтримку українського суспільства. Зараз стався історичний злам у наших стосунках, Італія чітко обрала сторону у цій війні, і я вдячний за цю позицію", – сказав він.
Також він відзначив підтримку Україні від італійського народу та парламенту.
"Змінилися наші відносини. Вони й раніше були прекрасними, але зараз додалося предметності. Італія нас підтримує. Підтримує політично та підтримує озброєнням, і не боїться про це говорити", – додав глава держави.
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Про це пише 24 канал.
Президент України Володимир Зеленський запевняє – тут посадовець побачить лише друзів та неймовірну вдячність за підтримку у боротьбі з росіянами.
За словами Володимира Зеленського, Італія вже активно допомагає Україні зброєю та на політичному рівні. Він вважає, що зустріч із Драгі ще більше зблизить наші країни.
У спілкуванні з журналістами Володимир Зеленський запевнив – тепла зустріч для італійського прем'єра гарантована.
"Ми чекаємо Драгі в Україні, він побачить підтримку українського суспільства. Зараз стався історичний злам у наших стосунках, Італія чітко обрала сторону у цій війні, і я вдячний за цю позицію", – сказав він.
Також він відзначив підтримку Україні від італійського народу та парламенту.
"Змінилися наші відносини. Вони й раніше були прекрасними, але зараз додалося предметності. Італія нас підтримує. Підтримує політично та підтримує озброєнням, і не боїться про це говорити", – додав глава держави.
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