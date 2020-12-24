Поліція прокоментувала масштабну ДТП у Рованцях

За медичною допомогою внаслідок аварії у Рованцях зверталася одна людина, але нікого не госпіталізовували.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Зауважують, що за допомогою до медиків звернувся водій буса, але від ушпиталення чоловік відмовився.У поліції також розповіли, що аварія сталася через те, що Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху, якою їхала автівка BMW. Водій BMW з‘їхав вправо, протаранивши мікроавтобус, а той – злетів на інші авто.На водіїв автомобілів Mercedes і BMW складуть протоколи за статтею 124 КУпАП. Протоколи будуть направлені в суд.Нагадаємо, увечері 23 квітня