Поліція прокоментувала масштабну ДТП у Рованцях

Поліція прокоментувала масштабну ДТП у Рованцях
За медичною допомогою внаслідок аварії у Рованцях зверталася одна людина, але нікого не госпіталізовували.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Зауважують, що за допомогою до медиків звернувся водій буса, але від ушпиталення чоловік відмовився.

У поліції також розповіли, що аварія сталася через те, що Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху, якою їхала автівка BMW. Водій BMW з‘їхав вправо, протаранивши мікроавтобус, а той – злетів на інші авто.

На водіїв автомобілів Mercedes і BMW складуть протоколи за статтею 124 КУпАП. Протоколи будуть направлені в суд.

Нагадаємо, увечері 23 квітня у Рованцях сталася масштабна аварія.

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Теги: аварія, Рованці, ДТП, поліція
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