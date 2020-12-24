Поліція прокоментувала масштабну ДТП у Рованцях
Сьогодні, 22:17
За медичною допомогою внаслідок аварії у Рованцях зверталася одна людина, але нікого не госпіталізовували.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Зауважують, що за допомогою до медиків звернувся водій буса, але від ушпиталення чоловік відмовився.
У поліції також розповіли, що аварія сталася через те, що Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху, якою їхала автівка BMW. Водій BMW з‘їхав вправо, протаранивши мікроавтобус, а той – злетів на інші авто.
На водіїв автомобілів Mercedes і BMW складуть протоколи за статтею 124 КУпАП. Протоколи будуть направлені в суд.
Нагадаємо, увечері 23 квітня у Рованцях сталася масштабна аварія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Зауважують, що за допомогою до медиків звернувся водій буса, але від ушпиталення чоловік відмовився.
У поліції також розповіли, що аварія сталася через те, що Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху, якою їхала автівка BMW. Водій BMW з‘їхав вправо, протаранивши мікроавтобус, а той – злетів на інші авто.
На водіїв автомобілів Mercedes і BMW складуть протоколи за статтею 124 КУпАП. Протоколи будуть направлені в суд.
Нагадаємо, увечері 23 квітня у Рованцях сталася масштабна аварія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Прем'єр-міністр Італії приїде до Києва
Сьогодні, 23:24
Поліція прокоментувала масштабну ДТП у Рованцях
Сьогодні, 22:17
Україна обмежує пункти розмитнення авто з ЄС для власних потреб
Сьогодні, 21:34
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до восьми
Сьогодні, 21:11
Медіа