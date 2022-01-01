Україна обмежує пункти розмитнення авто з ЄС для власних потреб





Про це Мустафа Найєм.



Починаючи з 00:00 25 квітня легкові автомобілі, що ввозяться для особистих потреб, будуть оформлятися тільки на шести пунктах пропуску.



Йдеться про такі ділянки:



— польського кордону — «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Устилуг»;

— словацького кордону — «М. Березний»;

— угорського кордону — «Давінкове», «Косине».



Уже понад дві доби на пунктах пропуску західного кордону стоять величезні черги. Головна причина — скасування митних платежів і, як наслідок, різке зростання імпорту легкових автомобілів.



Оформлення нових транспортних засобів об'єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами — спорядженням для бійців, харчовими продуктами й медикаментами.



Законодавство Євросоюзу не дозволяє створювати окремі смуги для гуманітарних вантажів. Тому проблему вирішуватимуть на пунктах пропуску з українського боку.



А ще Найєм зауважив, що українські партнери у Польщі, Словаччині та Румунії здивовані активним оновленням автопарку України, для якої весь світ збирає кошти на гуманітарну допомогу. Зокрема, їх шокують промислові масштаби імпорту «для потреб ЗСУ» автомобілів класу «люкс».



«Для розуміння, за вісім днів після скасування мит до країни імпортували 14 300 легкових автомобілів. Зокрема, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року випуску і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн грн», — зазначив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незабаром розмитнити автівку для власних потреб із країн Європейського Союзу можна буде лише на шести пунктах пропуску, адже через черги на кордоні не можуть проїхати гуманітарні вантажі.Про це повідомив заступник міністра інфраструктуриПочинаючи з 00:00 25 квітня легкові автомобілі, що ввозяться для особистих потреб, будуть оформлятися тільки на шести пунктах пропуску.Йдеться про такі ділянки:— польського кордону — «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Устилуг»;— словацького кордону — «М. Березний»;— угорського кордону — «Давінкове», «Косине».Уже понад дві доби на пунктах пропуску західного кордону стоять величезні черги. Головна причина —і, як наслідок, різке зростання імпорту легкових автомобілів.Оформлення нових транспортних засобів об'єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами — спорядженням для бійців, харчовими продуктами й медикаментами.Законодавство Євросоюзу не дозволяє створювати окремі смуги для гуманітарних вантажів. Тому проблему вирішуватимуть на пунктах пропуску з українського боку.А ще Найєм зауважив, що українські партнери у Польщі, Словаччині та Румунії здивовані активним оновленням автопарку України, для якої весь світ збирає кошти на гуманітарну допомогу. Зокрема, їх шокують промислові масштаби імпорту «для потреб ЗСУ» автомобілів класу «люкс».«Для розуміння, за вісім днів після скасування мит до країни імпортували 14 300 легкових автомобілів. Зокрема, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року випуску і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн грн», — зазначив посадовець.

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