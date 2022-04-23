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Зеленський: Україна наразі не готова до військової операції з деблокади Маріуполя

Зеленський: Україна наразі не готова до військової операції з деблокади Маріуполя
Президент Володимир Зеленський твердить, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.

Про це йшлося під час пресконференції Зеленського на станції київського метрополітену "Майдан Незалежності", передає Українська Правда.

Відповідаючи на запитання журналіста, президент України сказав: "Ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст.

І маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити.

Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте: щодо військового розблокування ми не готові.

І, до речі, хлопці, які далі цю частину Маріуполя – "Азовсталь" – які там знаходяться, які заблоковані, саме лідери, саме командири прекрасно це розуміють.

Це реальність".

Президент додав, що провів телефонну розмову з військовими полку "Азов", які боронять Маріуполь, перед початком пресконференції.

Зеленський сказав, що 23 квітня стало одним із найскладніших днів для захисників Маріуполя з початку повномасштабної війни. За його словами, російські окупанти вели вогонь упродовж доби з кораблів у морі, літаків, артилерії й танків.

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Теги: Маріуполь, деблокада, війна, Володимир Зеленський
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