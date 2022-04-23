Зеленський: Україна наразі не готова до військової операції з деблокади Маріуполя

Володимир Зеленський твердить, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.



Про це йшлося під час пресконференції Зеленського на станції київського метрополітену "Майдан Незалежності", передає



Відповідаючи на запитання журналіста, президент України сказав: "Ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст.



І маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити.



Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте: щодо військового розблокування ми не готові.



І, до речі, хлопці, які далі цю частину Маріуполя – "Азовсталь" – які там знаходяться, які заблоковані, саме лідери, саме командири прекрасно це розуміють.



Це реальність".



Президент додав, що провів телефонну розмову з військовими полку "Азов", які боронять Маріуполь, перед початком пресконференції.



Зеленський сказав, що 23 квітня стало одним із найскладніших днів для захисників Маріуполя з початку повномасштабної війни. За його словами, російські окупанти вели вогонь упродовж доби з кораблів у морі, літаків, артилерії й танків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президенттвердить, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.Про це йшлося під час пресконференції Зеленського на станції київського метрополітену "Майдан Незалежності", передає Українська Правда Відповідаючи на запитання журналіста, президент України сказав: "Ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст.І маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити.Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте: щодо військового розблокування ми не готові.І, до речі, хлопці, які далі цю частину Маріуполя – "Азовсталь" – які там знаходяться, які заблоковані, саме лідери, саме командири прекрасно це розуміють.Це реальність".Президент додав, що провів телефонну розмову з військовими полку "Азов", які боронять Маріуполь, перед початком пресконференції.Зеленський сказав, що 23 квітня стало одним із найскладніших днів для захисників Маріуполя з початку повномасштабної війни. За його словами, російські окупанти вели вогонь упродовж доби з кораблів у морі, літаків, артилерії й танків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію