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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до восьми

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до восьми
Внаслідок обстрілу Одеси російськими ракетами загинуло вісім людей.

Про це під час пресконференції ввечері 23 квітня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Пряма мова: "Ви ж бачите, що навіть перед Великоднем, це велике свято в Україні, велике сімейне свято, велике людське свято. Сім ракет! Ось такі у нас великодні дні приголомшливі. Сім ракет сьогодні прилетіло до Одеси. Сім! Дві ми збили.

Вісім людей, за даними на цей момент, померло. 18 чи 20 поранених. Дитині три місяці, померла", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, обстріл відбувся у Київському районі Одеси вдень 23 квітня. З-поміж іншого, ракета вцілила у житловий будинок.


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Теги: Одеса, обстріл, загиблі, війна
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