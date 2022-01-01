Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до восьми

Внаслідок обстрілу Одеси російськими ракетами загинуло вісім людей.Про це під час пресконференції ввечері 23 квітня повідомив президент УкраїниПряма мова: "Ви ж бачите, що навіть перед Великоднем, це велике свято в Україні, велике сімейне свято, велике людське свято. Сім ракет! Ось такі у нас великодні дні приголомшливі. Сім ракет сьогодні прилетіло до Одеси. Сім! Дві ми збили.Вісім людей, за даними на цей момент, померло. 18 чи 20 поранених. Дитині три місяці, померла", - сказав Зеленський.Нагадаємо,. З-поміж іншого, ракета вцілила у житловий будинок.