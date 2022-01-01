Внаслідок ракетного обстрілу в Одесі загинули 5 людей, серед них – немовля. ОНОВЛЕНО





Про це Андрій Єрмак.



"5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І скоріше за все, буде більше. Серед убитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень.

Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране", - йдеться в повідомленні.



"Ракетний удар по Одесі. Загиблі та поранені. Серед загиблих - тримісячна дитина, яка мала зустрічати вперше у своєму житті Великдень. Звичайно, її душа на небі. Біль, кров крокують Україною. Але крокує Україною і лють. І лише зростає віра в перемогу, яка мусить бути. Сьогодні не буде зайвих слів. Сьогодні буде молитва за тих, хто пішов, особливо за тих, хто в бою. Нелюдам не має пробачення", - сказав у своєму відеозверненні речник Одеської ОВА Сергій Братчук.



Станом на 18.25 у ДСНС України повідомили про загибель 6 осіб, з яких 1 дитина. З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 осіб. Рятувальники ліквідували пожежу у Київському районі Одеси, яка виникла внаслідок обстрілу окупантами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В результаті ракетного обстрілу окупантів в Одесі загинули 5 людей, серед них трьохмісячне немовля.Про це повідомив голова офісу президента"5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І скоріше за все, буде більше. Серед убитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень.Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране", - йдеться в повідомленні."Ракетний удар по Одесі. Загиблі та поранені. Серед загиблих - тримісячна дитина, яка мала зустрічати вперше у своєму житті Великдень. Звичайно, її душа на небі. Біль, кров крокують Україною. Але крокує Україною і лють. І лише зростає віра в перемогу, яка мусить бути. Сьогодні не буде зайвих слів. Сьогодні буде молитва за тих, хто пішов, особливо за тих, хто в бою. Нелюдам не має пробачення", - сказав у своєму відеозверненні речник Одеської ОВАСтаном на 18.25 у ДСНС України повідомили про загибель 6 осіб, з яких 1 дитина. З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 осіб. Рятувальники ліквідували пожежу у Київському районі Одеси, яка виникла внаслідок обстрілу окупантами.

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