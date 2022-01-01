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На повне розмінування Київської області підуть роки, – ОВА

На повне розмінування Київської області підуть роки, – ОВА
Сапери продовжують розмінування територій Київської області, які були звільнені від російських окупантів. Однак процес повного розмінування затягнеться на роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням керівника гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексія Кулебу в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, в 35 територіальних громадах Київської області проходили бойові дії. Ці населені пункти потрібно обстежити і розмінувати.

"Це величезна територія, яку зараз в першу чергу потрібно обстежити, провести розмінування, хоча б поверхневий огляд. Якщо ми будемо говорити про повне розмінування, ми розуміємо, на жаль, що на це можуть піти роки", - заявив Кулеба.

Він додав, що після роботи саперів у звільнених населених пунктах йде етап відновлення електромереж, водо - і газопостачання та інших елементів критичної інфраструктури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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