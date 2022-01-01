Обстріл Одеси: знищили дві російські ракети, дві інші влучили у військовий об'єкт та житлові будинки
Сьогодні, 16:53
О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з'явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на повітряне командування "Південь".
23 квітня над Одесою знищили дві російські крилаті ракети та два БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ракети були запущені російськими літаками з акваторії Каспійського моря.
Утім дві інші російські ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.
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Про це повідомляє Суспільне з посиланням на повітряне командування "Південь".
23 квітня над Одесою знищили дві російські крилаті ракети та два БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ракети були запущені російськими літаками з акваторії Каспійського моря.
Утім дві інші російські ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.
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