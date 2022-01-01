«Ми готові до всього»: Джонсон пригрозив РФ відповіддю у разі застосування ядерної зброї

Борис Джонсон пригрозив Росії негайним ударом у відповідь у разі застосування ядерної зброї.



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Джонсон наголосив, що у разі реальної ядерної загрози уряд Великої Британії не проводитиме попередніх консультацій із союзниками, не враховуватиме їхню думку, а ухвалить рішення самостійно.



"Росія не повинна забувати, що у нас теж є ядерна зброя. Якщо Путін натисне на ядерну кнопку, ми теж можемо це зробити. Росія не може більше нікому погрожувати. Ми готові до всього. Путінську диктатуру та російський імперіалізм обов'язково поховають", – заявив Джонсон.



Британський прем'єр наголосив, що його країна вступить у війну, якщо Путін натисне ядерну кнопку.



Раніше Джонсон зробив важливу заяву стосовно ймовірного застосування ядерної зброї Росією. Він пообіцяв РФ миттєвий удар у відповідь, при цьому без додаткових консультацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Великої Британіїпригрозив Росії негайним ударом у відповідь у разі застосування ядерної зброї.Про це пише УНІАН з посиланням на азербайджанське видання HamamTimes.Джонсон наголосив, що у разі реальної ядерної загрози уряд Великої Британії не проводитиме попередніх консультацій із союзниками, не враховуватиме їхню думку, а ухвалить рішення самостійно."Росія не повинна забувати, що у нас теж є ядерна зброя. Якщо Путін натисне на ядерну кнопку, ми теж можемо це зробити. Росія не може більше нікому погрожувати. Ми готові до всього. Путінську диктатуру та російський імперіалізм обов'язково поховають", – заявив Джонсон.Британський прем'єр наголосив, що його країна вступить у війну, якщо Путін натисне ядерну кнопку.Раніше Джонсон зробив важливу заяву стосовно ймовірного застосування ядерної зброї Росією. Він пообіцяв РФ миттєвий удар у відповідь, при цьому без додаткових консультацій.

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