«Ми готові до всього»: Джонсон пригрозив РФ відповіддю у разі застосування ядерної зброї
Сьогодні, 16:37
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пригрозив Росії негайним ударом у відповідь у разі застосування ядерної зброї.
Про це пише УНІАН з посиланням на азербайджанське видання HamamTimes.
Джонсон наголосив, що у разі реальної ядерної загрози уряд Великої Британії не проводитиме попередніх консультацій із союзниками, не враховуватиме їхню думку, а ухвалить рішення самостійно.
"Росія не повинна забувати, що у нас теж є ядерна зброя. Якщо Путін натисне на ядерну кнопку, ми теж можемо це зробити. Росія не може більше нікому погрожувати. Ми готові до всього. Путінську диктатуру та російський імперіалізм обов'язково поховають", – заявив Джонсон.
Британський прем'єр наголосив, що його країна вступить у війну, якщо Путін натисне ядерну кнопку.
Раніше Джонсон зробив важливу заяву стосовно ймовірного застосування ядерної зброї Росією. Він пообіцяв РФ миттєвий удар у відповідь, при цьому без додаткових консультацій.
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Про це пише УНІАН з посиланням на азербайджанське видання HamamTimes.
Джонсон наголосив, що у разі реальної ядерної загрози уряд Великої Британії не проводитиме попередніх консультацій із союзниками, не враховуватиме їхню думку, а ухвалить рішення самостійно.
"Росія не повинна забувати, що у нас теж є ядерна зброя. Якщо Путін натисне на ядерну кнопку, ми теж можемо це зробити. Росія не може більше нікому погрожувати. Ми готові до всього. Путінську диктатуру та російський імперіалізм обов'язково поховають", – заявив Джонсон.
Британський прем'єр наголосив, що його країна вступить у війну, якщо Путін натисне ядерну кнопку.
Раніше Джонсон зробив важливу заяву стосовно ймовірного застосування ядерної зброї Росією. Він пообіцяв РФ миттєвий удар у відповідь, при цьому без додаткових консультацій.
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