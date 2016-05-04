Одесу росіяни обстріляли крилатими ракетами





Про це повідомяє



О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з'явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку. За даними "Думской" горить житловий будинок.



ОК "Південь" повідомило, що по Одесі завдано ракетного удару. Є влучання в об'єкти інфраструктури.



ППО працює. Небезпека не минула. Мешканців закликають бути в укриттях. Також влада просить не публікувати жодного відео чи фото.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Одесі та області лунає повітряна тривога, є повідомлення про влучання в об'єкти інфраструктури міста.Про це повідомяє "Суспільне" О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з'явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку. За даними "Думской" горить житловий будинок.ОК "Південь" повідомило, що по Одесі завдано ракетного удару. Є влучання в об'єкти інфраструктури.ППО працює. Небезпека не минула. Мешканців закликають бути в укриттях. Також влада просить не публікувати жодного відео чи фото.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію