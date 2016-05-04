Одесу росіяни обстріляли крилатими ракетами

Одесу росіяни обстріляли крилатими ракетами
В Одесі та області лунає повітряна тривога, є повідомлення про влучання в об'єкти інфраструктури міста.

Про це повідомяє "Суспільне".

О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з'явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку. За даними "Думской" горить житловий будинок.

ОК "Південь" повідомило, що по Одесі завдано ракетного удару. Є влучання в об'єкти інфраструктури.

ППО працює. Небезпека не минула. Мешканців закликають бути в укриттях. Також влада просить не публікувати жодного відео чи фото.

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Теги: Одеса, крилаті ракети, обстріли
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