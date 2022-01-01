Окупанти обстрілюють Харків: є поранені





Про це повідомляє



Унаслідок обстрілів російських окупантів удень 23 квітня в північно-західних районах міста розпочалися пожежі. За словами очевидців, з якими поспілкувалися журналісти "Суспільного" палають складські приміщення та приватна садиба.



Спочатку ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих унаслідок обстрілів. Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта уточнив, що чотири людини в Харкові дістали поранення внаслідок обстрілів, а не загинули.



У Чугуївській громаді наразі відомо про двох поранених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок обстрілів російських окупантів у Харкові поранено чотири людини, ще повідомляють про двох поранених в селі поблизу Чугуєва.Про це повідомляє Суспільне Харків. Унаслідок обстрілів російських окупантів удень 23 квітня в північно-західних районах міста розпочалися пожежі. За словами очевидців, з якими поспілкувалися журналісти "Суспільного" палають складські приміщення та приватна садиба.Спочатку ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих унаслідок обстрілів. Директор Центру екстреної медичної допомогиуточнив, що чотири людини в Харкові дістали поранення внаслідок обстрілів, а не загинули.У Чугуївській громаді наразі відомо про двох поранених.

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