Окупанти обстрілюють Харків: є поранені

Окупанти обстрілюють Харків: є поранені
Унаслідок обстрілів російських окупантів у Харкові поранено чотири людини, ще повідомляють про двох поранених в селі поблизу Чугуєва.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

Унаслідок обстрілів російських окупантів удень 23 квітня в північно-західних районах міста розпочалися пожежі. За словами очевидців, з якими поспілкувалися журналісти "Суспільного" палають складські приміщення та приватна садиба.

Спочатку ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих унаслідок обстрілів. Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта уточнив, що чотири людини в Харкові дістали поранення внаслідок обстрілів, а не загинули.

У Чугуївській громаді наразі відомо про двох поранених.

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Теги: Харків, окупанти, обстріли
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