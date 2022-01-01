Окупанти планують більше обстрілів на Великдень: на снарядах пишуть «Христос Воскрес!»

Окупанти планують більше обстрілів на Великдень: на снарядах пишуть «Христос Воскрес!»
Окупанти у Великдень планують влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників. Для нових обстрілів окупанти пишуть на снарядах «Христос Воскрес!».

Про це свідчать нові телефонні розмови рашистів, які перехопила СБУ.

«Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!» Развлекаемся, как можем…» - розповідає окупант своїй дружині.

Хоча коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. Із 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інших – убили або втекли.

«Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши», - резюмує окупант.


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Теги: СБУ, перехоплення розмови, окупанти, Великдень, війна, Росія
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