Росіяни депортували 308 людей з Маріуполя у Росію

Росіяни депортували 308 людей з Маріуполя у Росію
21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю. Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії", - сказав він.

Андрющенко посилається на заяву росіян, які повідомляють про "труднощі з російською мовою" у дітей з Маріуполя, тому в них будуть так звані "додаткові заняття".

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Теги: Маріуполь, депортація, Росія, діти
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