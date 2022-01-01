Росіяни депортували 308 людей з Маріуполя у Росію

21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти.Про це повідомив радник мера Маріуполя"Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю. Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії", - сказав він.Андрющенко посилається на заяву росіян, які повідомляють про "труднощі з російською мовою" у дітей з Маріуполя, тому в них будуть так звані "додаткові заняття".