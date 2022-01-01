Росіяни депортували 308 людей з Маріуполя у Росію
Сьогодні, 14:56
21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю. Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії", - сказав він.
Андрющенко посилається на заяву росіян, які повідомляють про "труднощі з російською мовою" у дітей з Маріуполя, тому в них будуть так звані "додаткові заняття".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю. Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії", - сказав він.
Андрющенко посилається на заяву росіян, які повідомляють про "труднощі з російською мовою" у дітей з Маріуполя, тому в них будуть так звані "додаткові заняття".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти планують більше обстрілів на Великдень: на снарядах пишуть «Христос Воскрес!»
Сьогодні, 15:24
Українців просять залишатися вдома у Великодню ніч: як триватиме комендантська година у різних областях
Сьогодні, 15:05
Росіяни депортували 308 людей з Маріуполя у Росію
Сьогодні, 14:56
Медіа