Фотограф із Білорусі створив портрет Путіна із жахливих фото з війни в Україні

Павло Кричко здивував мережу портретом президента РФ Володимира Путіна, створеним із 1500 скриншотів та фотографій за час війни в Україні.



Про це він написав на своїй



"Цей портрет складається приблизно з 1500 скріншотів, які я побачив за 57 днів війни в Україні, новин і якихось моїх фотографій, які стосуються людей звідти. Жах, біль, страждання, смерть, скалічені долі, злочини, нелюдяність, зло – все в цьому образі. Дивлячись на всі ці фотографії, мені й досі важко зрозуміти людей, які все це підтримують", - написав Кричко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фотограф із Білорусіздивував мережу портретом президента, створеним із 1500 скриншотів та фотографій за час війни в Україні.Про це він написав на своїй сторінці в Instagram."Цей портрет складається приблизно з 1500 скріншотів, які я побачив за 57 днів війни в Україні, новин і якихось моїх фотографій, які стосуються людей звідти. Жах, біль, страждання, смерть, скалічені долі, злочини, нелюдяність, зло – все в цьому образі. Дивлячись на всі ці фотографії, мені й досі важко зрозуміти людей, які все це підтримують", - написав Кричко.

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