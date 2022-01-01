Фотограф із Білорусі створив портрет Путіна із жахливих фото з війни в Україні

Фотограф із Білорусі створив портрет Путіна із жахливих фото з війни в Україні
Фотограф із Білорусі Павло Кричко здивував мережу портретом президента РФ Володимира Путіна, створеним із 1500 скриншотів та фотографій за час війни в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Цей портрет складається приблизно з 1500 скріншотів, які я побачив за 57 днів війни в Україні, новин і якихось моїх фотографій, які стосуються людей звідти. Жах, біль, страждання, смерть, скалічені долі, злочини, нелюдяність, зло – все в цьому образі. Дивлячись на всі ці фотографії, мені й досі важко зрозуміти людей, які все це підтримують", - написав Кричко.

Фотограф із Білорусі створив портрет Путіна із жахливих фото з війни в Україні
Фотограф із Білорусі створив портрет Путіна із жахливих фото з війни в Україні
Фотограф із Білорусі створив портрет Путіна із жахливих фото з війни в Україні

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Теги: фотограф, Білорусь, портрет, путін, фото, війна, Україна
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