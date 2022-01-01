На Великдень можуть посилитися ворожі кібератаки: поради українцям





Про це



«Держспецзв’язку застерігає: ворог може використати це для спроб здійснення нових кібератак. Як ми вже неодноразово бачили раніше, ворожі хакери зазвичай використовують актуальні та чутливі для українців теми, які найбільше «чіпляють». Подбайте про те, щоб не стати жертвою кіберзловмисників», - йдеться в повідомленні.



Фахівці радять не переходити за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривати вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео.



Також із обережністю потрібно ставитися і до подібних повідомлень, надісланих від знайомих. Навіть близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення, або ж їхній акаунт може бути зламаний кіберзловмисниками.



«Самі не розповсюджуйте сумнівної інформації, отриманої з невідомих джерел. Слідкуйте, щоб ваші акаунти в соцмережах були максимально захищені. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході. Це убезпечить вас від спроби злому. Із осторогою ставтеся до розсилань з обіцянками грошових виплат або іншої «допомоги до свят». Перевіряйте таку інформацію на офіційних джерелах», - резюмували у Держспецзв’язку.

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