«Они готовы умереть здесь»: окупанти дивуються опору українських захисників. ВІДЕО





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«Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня», - розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.



Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо сам – боїться залишатися навіть в «тилу».



Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.



«Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь», - робить висновок окупант.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти в шоці від опору, який їм чинять українські захисники. Вони бояться наших воїнів і почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.Про це свідчить перехоплена розмова окупантів Службою безпеки України.«Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня», - розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо сам – боїться залишатися навіть в «тилу».Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.«Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь», - робить висновок окупант.

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