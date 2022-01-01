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«Они готовы умереть здесь»: окупанти дивуються опору українських захисників. ВІДЕО

«Они готовы умереть здесь»: окупанти дивуються опору українських захисників. ВІДЕО
Російські окупанти в шоці від опору, який їм чинять українські захисники. Вони бояться наших воїнів і почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.

Про це свідчить перехоплена розмова окупантів Службою безпеки України.

«Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня», - розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо сам – боїться залишатися навіть в «тилу».

Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.

«Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь», - робить висновок окупант.


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Теги: ЗСУ, опір, російські окупанти, СБУ
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Коментарі 1
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