«Они готовы умереть здесь»: окупанти дивуються опору українських захисників. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
Російські окупанти в шоці від опору, який їм чинять українські захисники. Вони бояться наших воїнів і почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.
Про це свідчить перехоплена розмова окупантів Службою безпеки України.
«Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня», - розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.
Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо сам – боїться залишатися навіть в «тилу».
Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.
«Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь», - робить висновок окупант.
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Про це свідчить перехоплена розмова окупантів Службою безпеки України.
«Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня», - розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.
Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо сам – боїться залишатися навіть в «тилу».
Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.
«Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь», - робить висновок окупант.
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