Залужний попросив блогерів не розповсюджувати інформацію про бойові дії

Валерій Залужний просить блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, рішень командирів тощо.



Про це повідомив Залужний у



"Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним Силам України. Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції.



Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів", - написав Зулажний.



Він додав, що лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних силпросить блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, рішень командирів тощо.Про це повідомив Залужний у Telegram "Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним Силам України. Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції.Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів", - написав Зулажний.Він додав, що лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації.

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