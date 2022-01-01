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Залужний попросив блогерів не розповсюджувати інформацію про бойові дії

Залужний попросив блогерів не розповсюджувати інформацію про бойові дії
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний просить блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, рішень командирів тощо.

Про це повідомив Залужний у Telegram.

"Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним Силам України. Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції.

Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів", - написав Зулажний.

Він додав, що лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації.

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Теги: Залужний, блогери, звернення
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