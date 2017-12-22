У ПриватБанку сталася аварійна ситуація: можливі затримки





Про це йдеться у телеграм каналі речника фінустанови.



Через це 23 квітня наші клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.



"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку.Про це йдеться у телеграм каналі речника фінустанови.Через це 23 квітня наші клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали."Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", - йдеться у повідомленні.

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