У ПриватБанку сталася аварійна ситуація: можливі затримки

У ПриватБанку сталася аварійна ситуація: можливі затримки
ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку.

Про це йдеться у телеграм каналі речника фінустанови.

Через це 23 квітня наші клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.

"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ПриватБанк, затримки, робота
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