Комендантська година у пасхальну ніч: Погуляйко розповів, як на Волині святкуватимуть Великдень

Очільник Волинської обласної військової адміністраціїрозповів, як на Волині святкуватимуть Воскресіння Господнє.Про це йдеться у черговому відеозверненні голови Волинської ОВА.Погуляйко зазначив, що доки у країні воєнний стан, безпечних місць немає. Тому вчора, 22 квітня, на рівні Офісу Президента України прийнято рішення про те, як відзначатимемо Воскресіння Христове у нашій державі."Зокрема, у пасхальну ніч на Волині з 23:00 год. до 5:00 ранку діятиме комендантська година, під час якої буде заборонено перебувати на вулицях. Долучитись до богослужінь можна в режимі онлайн, трансляцію яких вестимуть українські церкви", - зауважив очільник ОВА.Він також зауважив, що можливість освятити великодній кошик у волинян буде з 5:00 ранку 24 квітня. Також освячення відбуватиметься й сьогодні, 23 квітня, з 12:00 дня до 22:00 год.Зуважимо,