Комендантська година у пасхальну ніч: Погуляйко розповів, як на Волині святкуватимуть Великдень
Сьогодні, 11:57
Очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко розповів, як на Волині святкуватимуть Воскресіння Господнє.
Про це йдеться у черговому відеозверненні голови Волинської ОВА.
Погуляйко зазначив, що доки у країні воєнний стан, безпечних місць немає. Тому вчора, 22 квітня, на рівні Офісу Президента України прийнято рішення про те, як відзначатимемо Воскресіння Христове у нашій державі.
"Зокрема, у пасхальну ніч на Волині з 23:00 год. до 5:00 ранку діятиме комендантська година, під час якої буде заборонено перебувати на вулицях. Долучитись до богослужінь можна в режимі онлайн, трансляцію яких вестимуть українські церкви", - зауважив очільник ОВА.
Він також зауважив, що можливість освятити великодній кошик у волинян буде з 5:00 ранку 24 квітня. Також освячення відбуватиметься й сьогодні, 23 квітня, з 12:00 дня до 22:00 год.
Зуважимо, громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у черговому відеозверненні голови Волинської ОВА.
Погуляйко зазначив, що доки у країні воєнний стан, безпечних місць немає. Тому вчора, 22 квітня, на рівні Офісу Президента України прийнято рішення про те, як відзначатимемо Воскресіння Христове у нашій державі.
"Зокрема, у пасхальну ніч на Волині з 23:00 год. до 5:00 ранку діятиме комендантська година, під час якої буде заборонено перебувати на вулицях. Долучитись до богослужінь можна в режимі онлайн, трансляцію яких вестимуть українські церкви", - зауважив очільник ОВА.
Він також зауважив, що можливість освятити великодній кошик у волинян буде з 5:00 ранку 24 квітня. Також освячення відбуватиметься й сьогодні, 23 квітня, з 12:00 дня до 22:00 год.
Зуважимо, громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У ПриватБанку сталася аварійна ситуація: можливі затримки
Сьогодні, 12:10
Комендантська година у пасхальну ніч: Погуляйко розповів, як на Волині святкуватимуть Великдень
Сьогодні, 11:57
У Тернополі водійка «влетіла» у храм і розтрощила майно
Сьогодні, 11:17
Медіа