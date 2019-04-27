Комендантська година у пасхальну ніч: Погуляйко розповів, як на Волині святкуватимуть Великдень

Комендантська година у пасхальну ніч: Погуляйко розповів, як на Волині святкуватимуть Великдень
Очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко розповів, як на Волині святкуватимуть Воскресіння Господнє.

Про це йдеться у черговому відеозверненні голови Волинської ОВА.

Погуляйко зазначив, що доки у країні воєнний стан, безпечних місць немає. Тому вчора, 22 квітня, на рівні Офісу Президента України прийнято рішення про те, як відзначатимемо Воскресіння Христове у нашій державі.

"Зокрема, у пасхальну ніч на Волині з 23:00 год. до 5:00 ранку діятиме комендантська година, під час якої буде заборонено перебувати на вулицях. Долучитись до богослужінь можна в режимі онлайн, трансляцію яких вестимуть українські церкви", - зауважив очільник ОВА.

Він також зауважив, що можливість освятити великодній кошик у волинян буде з 5:00 ранку 24 квітня. Також освячення відбуватиметься й сьогодні, 23 квітня, з 12:00 дня до 22:00 год.

Зуважимо, громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме.

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Теги: Великдень, Волинь, комендатська година, Пасха, святити паску, війна
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