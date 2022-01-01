У Тернополі водійка «влетіла» у храм і розтрощила майно





Про це



23 квітня, близько 00:40, до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від священнослужителя Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (УГКЦ) про те, що всередину храму в’їхав автомобіль.



Згодом працівники поліції встановили, що за кермом «Ауді» була 35-річна жителька Тернополя. Жінка знесла центральні металеві двері Катедрального собору, заїхала всередину культової споруди та пошкодила церковне майно.







На місці події працювали рятувальники ДСНС. Вони вжили заходів, щоб не допустити займання транспортного засобу, та, за допомогою лебідки, відбуксирували автомобіль з приміщення храму.



Водійку медики госпіталізували до одного із медзакладів. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.



Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 178 (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Тернополі водійка в’їхала в Катедральний собор в центрі міста.Про це повідомили у пресслужбі поліції в Тернопільській області.23 квітня, близько 00:40, до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від священнослужителя Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (УГКЦ) про те, що всередину храму в’їхав автомобіль.Згодом працівники поліції встановили, що за кермом «Ауді» була 35-річна жителька Тернополя. Жінка знесла центральні металеві двері Катедрального собору, заїхала всередину культової споруди та пошкодила церковне майно.На місці події працювали рятувальники ДСНС. Вони вжили заходів, щоб не допустити займання транспортного засобу, та, за допомогою лебідки, відбуксирували автомобіль з приміщення храму.Водійку медики госпіталізували до одного із медзакладів. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 178 (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

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