Росіяни створили новий фейк про Зеленського

Росіяни створили новий фейк про Зеленського
Кремлівська пропаганда запустила нове фейкове відео з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зауважують, що на цей раз ворожі технологи не стали вдаватися до складнішої технології діпфейку, а пішли шляхом банального і грубого монтажу. На відео, де український президент спілкується з Ілоном Маском, додали дещо дуже схоже на розсипані на столі наркотики.

Росіяни створили новий фейк про Зеленського
Росіяни створили новий фейк про Зеленського


"Вище ви можете побачити два скріншоти - зліва з оригінального відео, а справа той самий монтаж. Дуже примітивно, але якщо росіяни вірять брехні на російському ТБ, то чому б не повірити і це?" - йдеться в дописі.

У центрі вкотре закликають: будьте обережні та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.


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Теги: Зеленський, фейк, наркотики Зеленський, війна, Росія, кремлівська пропаганда
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