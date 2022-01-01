Росіяни створили новий фейк про Зеленського
Сьогодні, 10:45
Кремлівська пропаганда запустила нове фейкове відео з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зауважують, що на цей раз ворожі технологи не стали вдаватися до складнішої технології діпфейку, а пішли шляхом банального і грубого монтажу. На відео, де український президент спілкується з Ілоном Маском, додали дещо дуже схоже на розсипані на столі наркотики.
"Вище ви можете побачити два скріншоти - зліва з оригінального відео, а справа той самий монтаж. Дуже примітивно, але якщо росіяни вірять брехні на російському ТБ, то чому б не повірити і це?" - йдеться в дописі.
У центрі вкотре закликають: будьте обережні та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зауважують, що на цей раз ворожі технологи не стали вдаватися до складнішої технології діпфейку, а пішли шляхом банального і грубого монтажу. На відео, де український президент спілкується з Ілоном Маском, додали дещо дуже схоже на розсипані на столі наркотики.
"Вище ви можете побачити два скріншоти - зліва з оригінального відео, а справа той самий монтаж. Дуже примітивно, але якщо росіяни вірять брехні на російському ТБ, то чому б не повірити і це?" - йдеться в дописі.
У центрі вкотре закликають: будьте обережні та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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