Росіяни створили новий фейк про Зеленського

Володимиром Зеленським.



Про це



Зауважують, що на цей раз ворожі технологи не стали вдаватися до складнішої технології діпфейку, а пішли шляхом банального і грубого монтажу. На відео, де український президент спілкується з Ілоном Маском, додали дещо дуже схоже на розсипані на столі наркотики.







"Вище ви можете побачити два скріншоти - зліва з оригінального відео, а справа той самий монтаж. Дуже примітивно, але якщо росіяни вірять брехні на російському ТБ, то чому б не повірити і це?" - йдеться в дописі.



У центрі вкотре закликають: будьте обережні та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кремлівська пропаганда запустила нове фейкове відео з президентом УкраїниПро це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.Зауважують, що на цей раз ворожі технологи не стали вдаватися до складнішої технології діпфейку, а пішли шляхом банального і грубого монтажу. На відео, де український президент спілкується з Ілоном Маском, додали дещо дуже схоже на розсипані на столі наркотики."Вище ви можете побачити два скріншоти - зліва з оригінального відео, а справа той самий монтаж. Дуже примітивно, але якщо росіяни вірять брехні на російському ТБ, то чому б не повірити і це?" - йдеться в дописі.У центрі вкотре закликають: будьте обережні та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

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