ЗСУ звільнили ще три села на Харківщині

ЗСУ звільнили ще три села на Харківщині
Українські військові звільнили від окупантів три населених пункти Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов.

"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора (22 квітня – ред.) зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського напрямку та закріпилися на позиціях!" - зазначив очільник області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині ЗСУ знищили три реактивні системи залпового вогню окупантів.

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Теги: ЗСУ, контрнаступ, Харківщина, Безруки, Слатіно, Прудянка
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