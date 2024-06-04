ЗСУ звільнили ще три села на Харківщині





Про це Олег Синєгубов.



"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора (22 квітня – ред.) зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського напрямку та закріпилися на позиціях!" - зазначив очільник області.



Нагадаємо, раніше ми писали, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові звільнили від окупантів три населених пункти Харківської області.Про це повідомив голова Харківської області"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчоразранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського напрямку та закріпилися на позиціях!" - зазначив очільник області.Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині ЗСУ знищили три реактивні системи залпового вогню окупантів.

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