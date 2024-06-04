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На Харківщині ЗСУ знищили три реактивні системи залпового вогню окупантів

На Харківщині ЗСУ знищили три реактивні системи залпового вогню окупантів
У Харківській області Збройні сили України знищили три одиниці реактивних систем залпового вогню та систему ППО російських окупантів, а також .

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Українські прикордонники отримали інформацію про місця перебування російських реактивних систем залпового вогню та ППО. Координати вони передали побратимам із ЗСУ.

"Згодом по зазначених координатах було нанесено вогневе ураження. У підсумку знищено чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО", - повідомили у Держприкордонній службі України.

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Теги: Харківщина, ЗСУ, окупанти
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