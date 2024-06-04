На Харківщині ЗСУ знищили три реактивні системи залпового вогню окупантів





Про це



Українські прикордонники отримали інформацію про місця перебування російських реактивних систем залпового вогню та ППО. Координати вони передали побратимам із ЗСУ.



"Згодом по зазначених координатах було нанесено вогневе ураження. У підсумку знищено чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО", - повідомили у Держприкордонній службі України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харківській області Збройні сили України знищили три одиниці реактивних систем залпового вогню та систему ППО російських окупантів, а також .Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.Українські прикордонники отримали інформацію про місця перебування російських реактивних систем залпового вогню та ППО. Координати вони передали побратимам із ЗСУ."Згодом по зазначених координатах було нанесено вогневе ураження. У підсумку знищено чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО", - повідомили у Держприкордонній службі України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію