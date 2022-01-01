У волинському місті зносять пам'ятник радянським танкістам. ВІДЕО

У волинському місті зносять пам'ятник радянським танкістам. ВІДЕО
22-го квітня у Володимирі на вулиці Устилузькій демонтують пам’ятник воїнам-танкістам.

Про це пише БУГ.

Роботи розпочались близько 9 ранку. Танк демонтують за допомогою трьох вантажних кранів.

Рух на вулиці Драгоманова та Устилузькій частково обмежили, перекрили по одній смузі.


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Теги: демонтують, танк, Володимир
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