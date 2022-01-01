У волинському місті зносять пам'ятник радянським танкістам. ВІДЕО





Про це пише



Роботи розпочались близько 9 ранку. Танк демонтують за допомогою трьох вантажних кранів.



Рух на вулиці Драгоманова та Устилузькій частково обмежили, перекрили по одній смузі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22-го квітня у Володимирі на вулиці Устилузькій демонтують пам’ятник воїнам-танкістам.Про це пише БУГ Роботи розпочались близько 9 ранку. Танк демонтують за допомогою трьох вантажних кранів.Рух на вулиці Драгоманова та Устилузькій частково обмежили, перекрили по одній смузі.

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