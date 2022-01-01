У волинському місті зносять пам'ятник радянським танкістам. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
22-го квітня у Володимирі на вулиці Устилузькій демонтують пам’ятник воїнам-танкістам.
Про це пише БУГ.
Роботи розпочались близько 9 ранку. Танк демонтують за допомогою трьох вантажних кранів.
Рух на вулиці Драгоманова та Устилузькій частково обмежили, перекрили по одній смузі.
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Про це пише БУГ.
Роботи розпочались близько 9 ранку. Танк демонтують за допомогою трьох вантажних кранів.
Рух на вулиці Драгоманова та Устилузькій частково обмежили, перекрили по одній смузі.
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