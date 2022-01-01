Волинь прийняла майже 60 тисяч переселенців

Волинь прийняла майже 60 тисяч переселенців
Майже 60 тисяч вимушених переселенців прийняла Волинь з початку війни.

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Понад 120 осіб розселили за минулу добу. 46 тисяч осіб отримали статус ВПО.

Внутрішніх переселенців забезпечують усім необхідним, надають соціальні послуги, а також консультації з оформлення соціальних виплат, пільг та субсидій.

Вільних місць для розселення – 5 000 (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо).

Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань телефонуйте до Координаційного центру Волині.

068 233 46 08

096 881 80 91

Графік роботи: 8.00 до 20.00 (крім періодів оголошення тривоги).

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Теги: Волинь, переселенці
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