Волинян просять бути пильними у Великодню ніч: ворог готує провокації
Сьогодні, 11:55
Правоохоронці закликають усіх вірян бути особливо пильними на Великдень – ворог може влаштувати провокації. Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.
Про це повідмоляють у пресслужбі СБУ.
РосЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників «націоналістичних об’єднань».
«Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період», - просять правоохоронці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Росія відмовилася від «великоднього перемир'я»
Громадянам варто враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.
У зв’язку з цим рекомендують вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.
Також просять дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону.
На Волині освятити кошик можна буде і традиційно вночі. Однак наголошують: до церкви треба йти з документами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідмоляють у пресслужбі СБУ.
РосЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників «націоналістичних об’єднань».
«Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період», - просять правоохоронці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Росія відмовилася від «великоднього перемир'я»
Громадянам варто враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.
У зв’язку з цим рекомендують вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.
Також просять дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону.
На Волині освятити кошик можна буде і традиційно вночі. Однак наголошують: до церкви треба йти з документами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинь прийняла майже 60 тисяч переселенців
Сьогодні, 12:27
Волинян просять бути пильними у Великодню ніч: ворог готує провокації
Сьогодні, 11:55
У Луцьку водій BMW влетів у паркан. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
У Ковелі посеред вулиці у чоловіка вилучили патрони
Сьогодні, 11:35
Медіа