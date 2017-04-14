Волинян просять бути пильними у Великодню ніч: ворог готує провокації

Волинян просять бути пильними у Великодню ніч: ворог готує провокації
Правоохоронці закликають усіх вірян бути особливо пильними на Великдень – ворог може влаштувати провокації. Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

Про це повідмоляють у пресслужбі СБУ.

РосЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників «націоналістичних об’єднань».

«Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період», - просять правоохоронці.

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Громадянам варто враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.

У зв’язку з цим рекомендують вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.

Також просять дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону.

На Волині освятити кошик можна буде і традиційно вночі. Однак наголошують: до церкви треба йти з документами.

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Теги: Волинь, СБУ, віряни, Великдень, правила, провокації, Росія
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