Волинян просять бути пильними у Великодню ніч: ворог готує провокації





Про це повідмоляють у пресслужбі СБУ.



РосЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників «націоналістичних об’єднань».



«Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період», - просять правоохоронці.



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Громадянам варто враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.



У зв’язку з цим рекомендують вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.



Також просять дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці закликають усіх вірян бути особливо пильними на Великдень – ворог може влаштувати провокації. Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.Про це повідмоляють у пресслужбі СБУ.РосЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників «націоналістичних об’єднань».«Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період», - просять правоохоронці.Громадянам варто враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.У зв’язку з цим рекомендують вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.Також просять дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону. На Волині освятити кошик можна буде і традиційно вночі . Однак наголошують: до церкви треба йти з документами.

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