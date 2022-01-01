 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія відмовилася від «великоднього перемир'я»

Росія відмовилася від «великоднього перемир'я»
Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніо Гуттеріша про введення в Україні 4-денної "великодньої гуманітарної паузи".

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі", - написав Кислиця.

Зокрема, представник Росії заявив, що "дуже неправдиво і нещиро звучать у цих умовах заклики до миру і припинення вогню".

За його словами, перемир’я є "прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися".

Також він заявив, що це дозволить українській стороні "влаштувати нові нелюдські провокації і запустити нові фейки про дії російських солдатів".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Великдень, тиша, перемир'я, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
21 тисяча солдат: втрати російської армії станом на 21 квітня
Сьогодні, 09:35
На Сході ЗСУ знищили загін сирійців та лівійців
Сьогодні, 08:56
Святити паску – з паспортом: Великдень цього року знову буде особливим. ВІДЕО
Сьогодні, 07:43
Росіяни втягують у ведення бойових дій підлітків з окупованих територій України, – омбудсмен
Сьогодні, 06:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З Маріуполя евакуювали 4 автобуси людей
Сьогодні, 09:54
21 тисяча солдат: втрати російської армії станом на 21 квітня
Сьогодні, 09:35
Росія відмовилася від «великоднього перемир'я»
Сьогодні, 09:18
На Сході ЗСУ знищили загін сирійців та лівійців
Сьогодні, 08:56
В Україні запрацював Telegram-бот «Пошук дітей»
Сьогодні, 08:36
Схожі новини
На Херсонщині окупанти планують примусово мобілізовувати населення, – Генштаб На Херсонщині окупанти планують примусово мобілізовувати населення, – Генштаб
Сьогодні, 08:09
Святити паску – з паспортом: Великдень цього року знову буде особливим. ВІДЕО Святити паску – з паспортом: Великдень цього року знову буде особливим. ВІДЕО
Сьогодні, 07:43
Росіяни втягують у ведення бойових дій підлітків з окупованих територій України, – омбудсмен Росіяни втягують у ведення бойових дій підлітків з окупованих територій України, – омбудсмен
Сьогодні, 06:15
США занепокоєні підтримкою Китаєм дій РФ США занепокоєні підтримкою Китаєм дій РФ
Сьогодні, 05:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оприлюднили розклад богослужінь у Свято-Троїцькому соборі Луцька на Великдень
Сьогодні, 10:35
 0
Нічні обстріли у Миколаєві: загинула людина
Сьогодні, 10:15
 0
З Маріуполя евакуювали 4 автобуси людей
Сьогодні, 09:54
 0
21 тисяча солдат: втрати російської армії станом на 21 квітня
Сьогодні, 09:35
 0
Росія відмовилася від «великоднього перемир'я»
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8