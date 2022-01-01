Росія відмовилася від «великоднього перемир'я»
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Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніо Гуттеріша про введення в Україні 4-денної "великодньої гуманітарної паузи".
Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.
"Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі", - написав Кислиця.
Зокрема, представник Росії заявив, що "дуже неправдиво і нещиро звучать у цих умовах заклики до миру і припинення вогню".
За його словами, перемир’я є "прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися".
Також він заявив, що це дозволить українській стороні "влаштувати нові нелюдські провокації і запустити нові фейки про дії російських солдатів".
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Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.
"Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі", - написав Кислиця.
Зокрема, представник Росії заявив, що "дуже неправдиво і нещиро звучать у цих умовах заклики до миру і припинення вогню".
За його словами, перемир’я є "прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися".
Також він заявив, що це дозволить українській стороні "влаштувати нові нелюдські провокації і запустити нові фейки про дії російських солдатів".
.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022
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