В Україні запрацював Telegram-бот «Пошук дітей»

В Україні запрацював Telegram-бот «Пошук дітей»
В Україні працює телеграм-бот "Пошук дітей". Вся отримана інформація буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції.

Про це інформує Центр протидії дезінформації в Telegram.

Цей бот створено Ювенальною поліцією України для пошуку дітей, які зникли або з якими втрачено зав’язок під час вторгнення РФ в Україну.

Після заповнення анкети, вся отримана інформація буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції.

Також нагадуємо, що в Україні працює чат-бот для пошуку зниклих під час війни "Знайди рідних".

Він дозволяє знайти тих, із ким втрачений зв’язок, попри країну їхнього теперішнього перебування.

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Теги: чат-бот, Телеграм, пошук дітей
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