Святити паску – з паспортом: Великдень цього року знову буде особливим. ВІДЕО





Про це повідомляє



«Якось не до святкування. Там хтось гине, а святкувати – це таке. Потім відсвяткуємо», – каже переселенець Олексій.



Однак чимало українських родин не відкладають життя на потім, адже вірять: Бог є, і він допоможе. Тож уже готуються до Пасхи.



Як святкували щороку, так святкуватимемо й цьогоріч, запевняє митрополит луцький і волинський Михаїл. Адже відмовлятися від свята і сидіти у смутку – неправильно. А за три роки до труднощів призвичаїлися. Цього року, обіцяють, великодні кошики освятити зможуть усі.



«Рішення приймає парафія індивідуально кожна і оголошує своїм парафіянам, коли відбудеться пасхальне богослужіння», – пояснює митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



У храмах подбали про безпеку парафіян. Зокрема аби не було великих скупчень людей, часу для освячення кошиків буде більше. У Свято-Троїцькому соборі святкове богослужіння розпочнуть ще об 11-й дня в суботу.



«І практично будемо освячувати, поки всім не освятим, безперебійно. Будуть підходити люди, ми будем освячувати, аби не збирати великої кількості людей», – запевняє владика Михаїл.



Попри комендантську годину, освятити кошик можна буде і традиційно вночі. Однак наголошують: до церкви треба йти з документами.



«Можете все забути. Кошика великоднього можете забути, додому поїхати, вернутися – і ми все одно вам освятим. А ось без паспорта то можете мати клопоти», – застерігає очільник єпархії.



Обмежень щодо того, в якому населеному пункті святити кошики, немає. Але вночі посилено патрулюватимуть правоохоронці – документи перевірятимуть у всіх людей.



«Особи, що перебуватимуть за межами храмів чи прилеглих територій, будуть перевірятися поліцейськими. Також для перевірок будуть зупиняти транспортні засоби на автодорогах і вулицях міста», – каже речниця ГУНП у Волинській області Марина Балдич.



А якщо ж раптом залунає тривожна сирена – службу в церквах не припинятимуть. Бо в більшості церков чи поблизу є укриття.



Та чи помістяться там усі – під питанням. Це ще одна причина уникати скупчення в храмах, тож безпечніше освячувати кошики вдень.



Йти чи не йти до церкви, має вирішити кожна людина для себе. Бо це питання власної безпеки. А тим, хто таки не ризикує йти до храму і залишатиметься вдома, радять до богослужінь долучатися онлайн. Зокрема в суботу о 23:30 на 12 каналі відбудеться трансляція зі Свято-Троїцького собору що у Луцьку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уже вкотре одне із найважливіших для християн свят – Великдень – доводиться відзначати в непростих умовах. Замість коронавірусних обмежень нині – комендантська година, тривожні сирени і війна, через яку деякі віряни від святкування відмовляються.Про це повідомляє 12 канал «Якось не до святкування. Там хтось гине, а святкувати – це таке. Потім відсвяткуємо», – каже переселенецьОднак чимало українських родин не відкладають життя на потім, адже вірять: Бог є, і він допоможе. Тож уже готуються до Пасхи.Як святкували щороку, так святкуватимемо й цьогоріч, запевняє митрополит луцький і волинський Михаїл. Адже відмовлятися від свята і сидіти у смутку – неправильно. А за три роки до труднощів призвичаїлися. Цього року, обіцяють, великодні кошики освятити зможуть усі.«Рішення приймає парафія індивідуально кожна і оголошує своїм парафіянам, коли відбудеться пасхальне богослужіння», – пояснює митрополит Луцький і ВолинськийУ храмах подбали про безпеку парафіян. Зокрема аби не було великих скупчень людей, часу для освячення кошиків буде більше. У Свято-Троїцькому соборі святкове богослужіння розпочнуть ще об 11-й дня в суботу.«І практично будемо освячувати, поки всім не освятим, безперебійно. Будуть підходити люди, ми будем освячувати, аби не збирати великої кількості людей», – запевняє владика Михаїл.Попри комендантську годину, освятити кошик можна буде і традиційно вночі. Однак наголошують: до церкви треба йти з документами.«Можете все забути. Кошика великоднього можете забути, додому поїхати, вернутися – і ми все одно вам освятим. А ось без паспорта то можете мати клопоти», – застерігає очільник єпархії.Обмежень щодо того, в якому населеному пункті святити кошики, немає. Але вночі посилено патрулюватимуть правоохоронці – документи перевірятимуть у всіх людей.«Особи, що перебуватимуть за межами храмів чи прилеглих територій, будуть перевірятися поліцейськими. Також для перевірок будуть зупиняти транспортні засоби на автодорогах і вулицях міста», – каже речниця ГУНП у Волинській областіА якщо ж раптом залунає тривожна сирена – службу в церквах не припинятимуть. Бо в більшості церков чи поблизу є укриття.Та чи помістяться там усі – під питанням. Це ще одна причина уникати скупчення в храмах, тож безпечніше освячувати кошики вдень.Йти чи не йти до церкви, має вирішити кожна людина для себе. Бо це питання власної безпеки. А тим, хто таки не ризикує йти до храму і залишатиметься вдома, радять до богослужінь долучатися онлайн. Зокрема в суботу о 23:30 на 12 каналі відбудеться трансляція зі Свято-Троїцького собору що у Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію