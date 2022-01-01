Святити паску – з паспортом: Великдень цього року знову буде особливим. ВІДЕО
Сьогодні, 07:43
Уже вкотре одне із найважливіших для християн свят – Великдень – доводиться відзначати в непростих умовах. Замість коронавірусних обмежень нині – комендантська година, тривожні сирени і війна, через яку деякі віряни від святкування відмовляються.
Про це повідомляє 12 канал.
«Якось не до святкування. Там хтось гине, а святкувати – це таке. Потім відсвяткуємо», – каже переселенець Олексій.
Однак чимало українських родин не відкладають життя на потім, адже вірять: Бог є, і він допоможе. Тож уже готуються до Пасхи.
Як святкували щороку, так святкуватимемо й цьогоріч, запевняє митрополит луцький і волинський Михаїл. Адже відмовлятися від свята і сидіти у смутку – неправильно. А за три роки до труднощів призвичаїлися. Цього року, обіцяють, великодні кошики освятити зможуть усі.
«Рішення приймає парафія індивідуально кожна і оголошує своїм парафіянам, коли відбудеться пасхальне богослужіння», – пояснює митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
У храмах подбали про безпеку парафіян. Зокрема аби не було великих скупчень людей, часу для освячення кошиків буде більше. У Свято-Троїцькому соборі святкове богослужіння розпочнуть ще об 11-й дня в суботу.
«І практично будемо освячувати, поки всім не освятим, безперебійно. Будуть підходити люди, ми будем освячувати, аби не збирати великої кількості людей», – запевняє владика Михаїл.
Попри комендантську годину, освятити кошик можна буде і традиційно вночі. Однак наголошують: до церкви треба йти з документами.
«Можете все забути. Кошика великоднього можете забути, додому поїхати, вернутися – і ми все одно вам освятим. А ось без паспорта то можете мати клопоти», – застерігає очільник єпархії.
Обмежень щодо того, в якому населеному пункті святити кошики, немає. Але вночі посилено патрулюватимуть правоохоронці – документи перевірятимуть у всіх людей.
«Особи, що перебуватимуть за межами храмів чи прилеглих територій, будуть перевірятися поліцейськими. Також для перевірок будуть зупиняти транспортні засоби на автодорогах і вулицях міста», – каже речниця ГУНП у Волинській області Марина Балдич.
А якщо ж раптом залунає тривожна сирена – службу в церквах не припинятимуть. Бо в більшості церков чи поблизу є укриття.
Та чи помістяться там усі – під питанням. Це ще одна причина уникати скупчення в храмах, тож безпечніше освячувати кошики вдень.
Йти чи не йти до церкви, має вирішити кожна людина для себе. Бо це питання власної безпеки. А тим, хто таки не ризикує йти до храму і залишатиметься вдома, радять до богослужінь долучатися онлайн. Зокрема в суботу о 23:30 на 12 каналі відбудеться трансляція зі Свято-Троїцького собору що у Луцьку.
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Про це повідомляє 12 канал.
«Якось не до святкування. Там хтось гине, а святкувати – це таке. Потім відсвяткуємо», – каже переселенець Олексій.
Однак чимало українських родин не відкладають життя на потім, адже вірять: Бог є, і він допоможе. Тож уже готуються до Пасхи.
Як святкували щороку, так святкуватимемо й цьогоріч, запевняє митрополит луцький і волинський Михаїл. Адже відмовлятися від свята і сидіти у смутку – неправильно. А за три роки до труднощів призвичаїлися. Цього року, обіцяють, великодні кошики освятити зможуть усі.
«Рішення приймає парафія індивідуально кожна і оголошує своїм парафіянам, коли відбудеться пасхальне богослужіння», – пояснює митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
У храмах подбали про безпеку парафіян. Зокрема аби не було великих скупчень людей, часу для освячення кошиків буде більше. У Свято-Троїцькому соборі святкове богослужіння розпочнуть ще об 11-й дня в суботу.
«І практично будемо освячувати, поки всім не освятим, безперебійно. Будуть підходити люди, ми будем освячувати, аби не збирати великої кількості людей», – запевняє владика Михаїл.
Попри комендантську годину, освятити кошик можна буде і традиційно вночі. Однак наголошують: до церкви треба йти з документами.
«Можете все забути. Кошика великоднього можете забути, додому поїхати, вернутися – і ми все одно вам освятим. А ось без паспорта то можете мати клопоти», – застерігає очільник єпархії.
Обмежень щодо того, в якому населеному пункті святити кошики, немає. Але вночі посилено патрулюватимуть правоохоронці – документи перевірятимуть у всіх людей.
«Особи, що перебуватимуть за межами храмів чи прилеглих територій, будуть перевірятися поліцейськими. Також для перевірок будуть зупиняти транспортні засоби на автодорогах і вулицях міста», – каже речниця ГУНП у Волинській області Марина Балдич.
А якщо ж раптом залунає тривожна сирена – службу в церквах не припинятимуть. Бо в більшості церков чи поблизу є укриття.
Та чи помістяться там усі – під питанням. Це ще одна причина уникати скупчення в храмах, тож безпечніше освячувати кошики вдень.
Йти чи не йти до церкви, має вирішити кожна людина для себе. Бо це питання власної безпеки. А тим, хто таки не ризикує йти до храму і залишатиметься вдома, радять до богослужінь долучатися онлайн. Зокрема в суботу о 23:30 на 12 каналі відбудеться трансляція зі Свято-Троїцького собору що у Луцьку.
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