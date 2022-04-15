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Росіяни втягують у ведення бойових дій підлітків з окупованих територій України, – омбудсмен

Росіяни втягують у ведення бойових дій підлітків з окупованих територій України, – омбудсмен
Рашисти втягують у ведення бойових дій підлітків з тимчасово окупованих територій України. Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, під час виконання "бойового завдання" загинув випускник так званого військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії" Андрій "Цербер".

Про це повідомляє УНН.

За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, під час виконання бойових завдань окупантів загинув випускник військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії" Патріотичної асоціації Донбасу – Андрій "Цербер". 15.04.2022 відбулось прощання та поховання хлопця.

Військово-патріотичний клуб "Юність Новоросії" знаходиться у м. Молодогвардійськ, Краснодонський район Луганської області. Утворений 2 листопада 2014 року.

Клуб здійснює підготовку дітей з 10 до 18 років за напрямами: стройова підготовка, фізична підготовка, медицина, історія, тактика.

Учасниками клубу є понад 90 дітей. Встановлено, що більшість дітей – це діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Організація "Патріотична асоціація Донбасу" координує діяльність військово-патріотичних клубів та організацій на тимчасово окупованій території у Луганській області.

Голова організації – Селіванов Олексій Сергійович, який наразі на тимчасово окупованій території в Запорізькій області очолює так зване "Енергодарське міжрайонне управління міліції", додала омбудсмен.

"Пропагуючи вступ до армії цивільного населення тимчасово окупованих територій, РФ грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дітей в Україні", - написала Денісова.

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Теги: Росія, Україна, війна
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