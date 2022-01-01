В Бородянці знайшли ще 9 поховань жорстоко вбитих росіянами українців
Сьогодні, 04:21
В селі Бородянка на Київщині під час проведення слідчих дій виявили дев'ять поховань. Людей жорстоко вбили російські загарбники під час тимчасового захоплення населених пунктів.
Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
"Під час проведення слідчих дій в Бородянці виявили 9 поховань. Мерзотники постарались… 15-річна дівчина отримала поранення легень, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна особа загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли. Причину смерті ще трьох громадян буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у дописі.
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Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
"Під час проведення слідчих дій в Бородянці виявили 9 поховань. Мерзотники постарались… 15-річна дівчина отримала поранення легень, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна особа загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли. Причину смерті ще трьох громадян буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у дописі.
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